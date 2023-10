Bagnolo capitale dell’enigmistica per due week end

Due fine settimana tra giochi, enigmistica, sudoku e altro ancora, grazie a un festival ospitato in centro a Bagnolo, che punta non solo al puro divertimento, ma anche all’aspetto didattico e ludico del gioco. Dall’11 al 15 ottobre Bagnolo diventa la "capitale dell’Enigmistica" grazie a un ricco programma di eventi che coinvolge non solo esperti del settore, ma anche gli studenti delle scuole reggiane. Un evento che viene anticipato, domani e domenica, da "Bagnolo al Cubo", dedicato al gioco del Cubo di Rubik, un vero e proprio rompicapo che appassiona milioni di persone nel mondo. Già lo scorso anno le attività col Cubo di Rubik avevano attirato negli spazi del Ctl tantissimi giocatori, soprattutto giovani, pronti a mostrare le loro abilità. Ieri mattina gli eventi sono stati presentati dal sindaco Gianluca Paoli, dal consigliere provinciale delegato alla cultura, Francesca Bedogni, da Roberto Dallari, assessore a Bagnolo e curatore del festival, oltre che da Marco Catellani, responsabile di Bagnolo al Cubo. Dall’11 al 13 ottobre la sfida riguarda le scuole reggiane fra gare di enigmistica e sudoku, con premiazioni venerdì sera in teatro. Sabato 14 e domenica 15 si sfideranno enigmisti di tutta Italia, con vari livelli di difficoltà, nelle gare di enigmistica generale, risoluzione rebus e sudoku. Le premiazioni avranno luogo nel pomeriggio di domenica, sempre in teatro. Non mancano le iniziative collaterali che accompagnano le gare. Nel programma anche una mostra di rebus nella galleria del teatro, i numerosi giochi dislocati in paese, lo spazio bimbi, gli incontri e conferenze, l’appuntamento con lo scrittore di gialli Paolo Roversi, un giro nel labirinto, una caccia al tesoro, fino allo show teatrale "Paroli incrusedi" con Luca Accorsi della compagnia I Fiaschi. L’ingresso è libero e gratuito a tutti gli eventi.

Antonio Lecci