Bagnolo, ferito alla gola nella lite al parco Europa

Bagnolo (Reggio Emilia), 19 febbraio 2024 - Una lite tra giovani stranieri ha rischiato di finire nel dramma, nel tardo pomeriggio, in un’area del parco Europa, a Bagnolo. Uno dei due stranieri è rimasto ferito all’altezza del collo, per fortuna in modo non grave. Non risulta essere in pericolo di vita, visto che i tagli sono da subito apparsi superficiali. E’ accaduto poco prima delle 18. Dopo il diverbio e il ferimento, l’autore dell’aggressione è fuggito in fretta, mentre alcuni passanti hanno dato l’allarme al 118 segnalando un giovane che perdeva sangue dalla gola. Sono arrivati ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare le medicazioni. Sul posto anche i carabinieri per poter effettuare gli accertamenti, mettendosi anche alla ricerca del giovane autore del ferimento, sul quale hanno in breve tempo ottenuto dati sulla sua identità. Rischia una denuncia penale, la cui gravità dipende dall’entità delle lesioni provocare all’altro giovane, pare suo connazionale.