Bagnolo, forzano la porta e rubano il fondo cassa del bar

Il bar preso di mira dai ladri

Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), 14 gennaio 2023 - I carabinieri della caserma di Bagnolo in Piano stanno indagando su un furto, l’ennesimo, avvenuto ai danni di un bar del paese. Stavolta è accaduto in un locale pubblico di via Provinciale nord, al bar Smeraldo, alle porte del centro abitato, che già in passato era stato preso di mira dai soliti ignoti. Nella notte i ladri hanno forzato la vetrata di una porta, riuscendo a entrare nel bar, a quell’ora già chiuso al pubblico, puntando al fondo del registratore di cassa, portandosi via un bottino di circa duecento euro. Al passaggio della vigilanza privata ci si è accorti dell’intrusione, facendo intervenire sul posto anche i carabinieri. Sono in corso ulteriori controlli per verificare se vi sia ammanco di generi alimentari o di altri oggetti che si trovavano nel bar. L’ammontare del danno complessivo è in fase di quantificazione. I carabinieri di Bagnolo hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.