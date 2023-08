Bagnolo, fugge dopo incidente ma viene denunciato

Bagnolo (Reggio Emilia), 5 agosto 2023 - Ha investito un ciclista 41enne, la notte del 29 luglio scorso sulla Provinciale nord a San Tomaso di Bagnolo, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. Un episodio di cui il Carlino aveva dato notizia subito dopo l'incidente, segnalando proprio come le indagini fossero incanalate verso la visione delle immagini della sorveglianza video. Senza particolari elementi decisivi di prova rinvenuti nell'immediato, gli agenti della polizia stradale di Guastalla hanno infatti puntato sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza poste lungo la strada, tra i Comuni di Novellara e Bagnolo. Grazie alle immagini fornite dai vari corpi di polizia locale, oltre ad un pezzo di paraurti che si era staccato dall’auto al momento dello scontro, si è arrivati a un uomo di 68 anni, residente a Bagnolo, già noto per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti della Polstrada del distaccamento della Bassa hanno raggiunto il sospetto nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto, chiusa nel garage, proprio l’auto dell’incidente, con ancora presenti sulla carrozzeria gli evidenti danni lasciati dallo scontro con il ciclista. Il 68enne è stato denunciato per la fuga dopo l’incidente. In quello scontro è rimasto seriamente ferito il ciclista, residente a Bagnolo, ancora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.