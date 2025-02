Bagnolo, gettano palline di cocaina dal finestrino dell'auto

Bagnolo (Reggio Emilia), 19 febbraio 2025 – A bordo di un’auto, sulla Provinciale nord a Pieve Rossa di Bagnolo, due nordafricani di 21 e 27 anni di età sono stati controllati dai carabinieri della locale caserma, per un semplice accertamento. Ma il nervosismo manifestato dai due giovani stranieri ha insospettito i militari. E l’approfondimento del controllo ha portato al rinvenimento di un fazzoletto con sei palline termosaldate contenenti cocaina, per un peso di sei grammi, che uno dei due ha gettato dal finestrino sperando di passare inosservato ai carabinieri. Ma lo stratagemma non è riuscito. Per entrambi, residenti a Bibbiano e a Ciano d’Enza, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto l’altra sera verso le 21. Uno dei due giovani ha passato il fazzoletto all’amico, attraverso la schiena, sperando di non essere notato. L’altro lo afferrato lasciandolo cadere dal finestrino. L’involucro è stato poi recuperato e sequestrato insieme al suo contenuto.