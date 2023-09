"Bagnolo: rifiuti abbandonati, i cittadini protestano: servono fototrappole"

Ancora proteste a Bagnolo per l’abbandono di rifiuti, che trasformano ampie aree in zone di vero e proprio degrado. Alcuni cittadini hanno scritto una lettera aperta per sollecitare interventi del Comune e dell’Unione Terra di Mezzo.

"Già tempo fa – scrivono i cittadini – avevamo avuto rassicurazioni sull’installazione di fototrappole per far fronte al fenomeno. Ma nulla risulta essere stato fatto in questi ultimi mesi. Nel quartiere Soave ci sono cittadini, anche da fuori zona, che vengono a svuotare l’immondizia da loro prodotta e a scaricare i rifiuti ingombranti bene in vista nel piazzale. Ora anche altre zone del Comune stanno attirando l’attenzione degli inquinatori ambientali, tra cui San Michele della Fossa, via Canaletto e altre ancora". I cittadini – in attesa del nuovo regolamento che possa consentire al Comune di attivare le fototrappole in modo regolare e senza rischi di ricorsi – sperano che il loro intervento possa sollecitare interventi adeguati per poter affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

"Tra pochi mesi – si legge ancora nella lettera dei cittadini – ci sarà una campagna elettorale e non sarebbe piacevole che tutto ciò si svolgesse in mezzo ai rifiuti, con i cittadini che chiederanno conto ai candidati, soprattutto del gruppo di maggioranza uscente, dei fatti che stiamo elencando".