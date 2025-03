Bagnolo, sabotano la videosorveglianza per rubare in azienda

Bagnolo (Reggio Emilia), 14 marzo 2025 - Per parecchi mesi, dal maggio 2023 fino allo scorso dicembre, dopo aver manomesso l’impianto di videosorveglianza dell’azienda, tre uomini avrebbero utilizzato i furgoni della ditta per rubare componenti metallici di produzione, tra cui pistoni, testate e canne, per poi rivenderli. Il danno economico complessivo supera i 100 mila euro. I carabinieri di Bagnolo, che hanno indagato sulla vicenda, hanno denunciato i presunti responsabili, tra i 41 e i 47 anni di età, tutti residenti nel Reggiano, accusati di furto aggravato e continuato in concorso. Due degli indagati sono dipendenti della stessa azienda. I primi sospetti sono arrivati quando ci si è accorti della manomissione del sistema di videosorveglianza, con una interruzione della registrazione delle immagini delle telecamere esterne, per la durata da pochi minuti a diverse ore, per poi riprendere regolarmente. Si è risaliti a due dipendenti e a un tecnico collaboratore dell’azienda. Quando è scattata l’interruzione della videosorveglianza, un tecnico informatico è stato inviato negli spogliatoi dell’azienda, da dove con un telefonino è stato in grado di filmare i dipendenti che caricavano il materiale su un furgone, per poi allontanarsi. Attraverso l’account del telefonino di servizio sono stati ricostruiti oltre 120 “spostamenti” con il furgone carico del bottino, la cui destinazione è al vaglio dei carabinieri.