Bagnolo, schianto contro un palo

Soccorsi mobilitati per incidenti stradali accaduti nella Bassa.

· Verso l’una di ieri notte ambulanza e personale sanitario sono intervenuti in via Provinciale nord a Pieve Rossa di Bagnolo, dove si è verificata la sbandata di un’auto, finita contro un palo della linea telefonica. Un giovane di 29 anni, origine indiana, è rimasto ferito. E’ stato caricato in ambulanza per essere portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggi con traumi di media gravità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio e carabinieri di Bagnolo.

· Nel pomeriggio un’auto si è ribaltata in via Beviera, sempre a Bagnolo.

· Altro incidente in via Pallaia a Castelnovo Sotto, dove un’auto ha urtato un pedone per poi essere tamponata da un altro veicolo. Ferite non gravi per il pedone, portato in ospedale per le medicazioni.