Stasera alle 20,30 al teatro di Bagnolo viene presentato il secondo volume di ’Bagnolo. Storie di famiglie e di persone’, frutto di un lungo e impegnativo lavoro di ricerca e di elaborazione di Luciano Barilli, bagnolese, amante e appassionato del suo paese. Si tratta della continuazione di una prima pubblicazione presentata lo scorso anno, sempre a teatro. Stavolta si narra la storia di una trentina di famiglie del territorio locale, tra cui i Caroli, i Burani e i Corradini, utilizzando un vasto archivio di immagini e testimonianze che risale alla fine dell’Ottocento e si estende fino ai giorni nostri. Ne nasce una opera corale con le interviste raccolte da Barilli tra il 2013 e il 2024, a famiglie bagnolesi che hanno confidato il loro passato, mettendo a disposizione migliaia di fotografie di luoghi ed eventi dall’Ottocento in poi. Stasera le copie del volume sono a disposizione in teatro, poi nelle edicole in centro a Bagnolo e alla libreria Bizzocchi di Reggio.

a. le.