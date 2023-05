Baiso, aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Baiso (Reggio Emilia), 28 maggio 2023 – Ha forse bevuto troppi alcolici, manifestandosi aggressivo. E per questo la serata di un giovane di 25 anni è finita in stato di arresto. E’ accaduto la scorsa notte a Baiso. Il ragazzo, poco dopo le due, era stato accompagnato fuori dal locale da ballo dal personale della sicurezza interna. Era in stato di agitazione. I carabinieri, in transito in quella zona, si sono avvicinati per cercare di riportare la calma. Ma lui, al contrario, ha iniziato a inveire contro i militari, cercando pure di colpirli con schiaffi e calci. A quel punto, di fronte a una violenza senza motivo logico, i carabinieri hanno dovuto fermare il giovane, poi ammanettato per ragioni di sicurezza. E’ stato portato in caserma e dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza della convalida dell’arresto. Il 25enne era stato allontanato dal locale in quanto pare stesse importunando alcune delle persone presenti all’interno. I carabinieri, per fortuna, non risultano aver riportato conseguenze fisiche dalla reazione del giovane, poi arrestato.