Baiso, scivola sul pendio mentre sistema linea Tim

Baiso (Reggio Emilia), 6 giugno 2023 – Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Lugara di Baiso, dove un operaio di 37 anni, in forza alla società Sielte e impegnato nel ripristino della linea telefonica, è rimasto ferito dopo essere è scivolato cadendo lungo il pendio del campo per una quindicina di metri. Sul posto, insieme ai soccorsi sanitari con ambulanza ed elicottero del 118, sono subito intervenuti i carabinieri di Baiso raggiunti dal personale della Medicina del Lavoro per gli accertamenti tecnici su quanto accaduto. L’uomo, residente in Calabria, stava effettuando le operazioni di ripristino della linea telefonica e della fibra andata in avaria a seguito della prima frana verificatasi dopo un recente violento temporale. A causa della caduta, l’operaio ha battuto la testa, ha perso i sensi e poi ha dato segni di ripresa. In ambulanza è stato trasportato in ospedale a Scandiano. Non risulta essere in pericolo di vita.