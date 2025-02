Baiso aderisce al Patto per la Casa. Alloggi vuoti disponibili per l’affitto

Ha aderito al Patto per la Casa il comune di Baiso, il primo dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, promosso dalla Regione Emilia Romagna per rendere fruibili le case vuote agevolando i proprietari per la concessione in affitto conservando al meglio il patrimonio. Oggi pomeriggio alle ore 18:30, presso la sala riunioni del Centro civico di Baiso, si terrà un incontro pubblico per discutere della opportunità per i proprietari degli immobili sfitti, dei finanziamenti a fondo perduto e forme di garanzia del Patto per la Casa Emilia-Romagna. "Nel corso della serata – spiega il sindaco Fabio Spezzani – sarà presentato il programma nella sua completezza e i cittadini potranno ottenere chiarimenti dal personale esperto presente all’incontro. Questa politica abitativa dell’Emilia Romagna è sicuramente importante e credo sia un’opportunità per i privati che vogliono beneficiarne di una soluzione favorevole, per seconde case o sfitte. Ringrazio Acer per la disponibilità".

Saranno ospiti all’incontro pubblico di Baiso gli esperti di Acer per la presentazione del progetto regionale Patto per la Casa, particolarmente importante di recupero regionale, attuato anche nella provincia di Reggio Emilia grazie alla stessa Acer - Emilia Romagna. "La strategia del Patto per la Casa – prosegue il sindaco Spezzani – è particolarmente importante e siamo convinti che risponda ad una duplice valenza, rispondendo ad una duplice e complementare esigenza del territorio: le esigenze abitative delle fasce intermedie e la disponibilità di un patrimonio immobiliare diffuso e attualmente chiuso. I Benefici per i proprietari sono diversi: a cominciare dalla riscossione del canone di locazione, la garanzia di assistenza legale e tecnica per l’ottenimento di certificazione tecnica. Inoltre è garantito un fondo per i piccoli interventi di adeguamento dei locali. Dall’altro lato gli inquilini che subentrano con ISEE tra 9.000-35.000 euro possono ricevere un contributo a fondo perduto in quota affitto e inoltre non devono versare assolutamente nessun deposito cauzionale". I proprietari di appartamenti vuoti di Baiso che aderiranno al Patto per la Casa, avranno l’Imu agevolata al pari dei Comuni dell’Uniome Tresinaro Secchia.

Settimo Baisi