Baiso entra nella strategia delle ’aree interne’

Il Comune di Baiso entra nella strategia delle "aree interne" individuate dalla Regione Emilia Romagna con l’acronimo ’Stami’, cioè Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne. La strategia di sviluppo territoriale delle aree interne dell’Appennino emiliano, il primo come zona di qualità dei progetti tra cui quello della filiera del Parmigiano Reggiano di montagna con attenzione allo sviluppo socio-economico dell’area, al benessere della popolazione e a una nuova opportunità di attrattiva turistica attraverso la peculiarità di un impianto strategico per la competitività territoriale.

Il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, che ha delegato alle ’aree interne’ il suo vice Fabio Spezzani, esprime soddisfazione per l’inserimento nel progetto anche il territorio del proprio comune assieme ai comuni Viano e Canossa, mentre prima era riservato solo ai comuni dell’Unione dell’Appennino. "Grazie a una serie di interlocuzioni che come Comune di Baiso abbiamo avuto con la Regione e grazie alla disponibilità dell’Unione Montana – afferma Spezzani, vice sindaco di Baiso (nella foto) –, abbiamo tenuto tempo fa un incontro in Provincia con tutti i 10 comuni (i 7 dell’Unione Montana più Baiso, Viano e Canossa), alla presenza dell’assessore Barbara Lori, del sottosegretario Baruffi e di vari tecnici e responsabili. Il tavolo ha sostanzialmente sancito l’ingresso dei 3 comuni ex montani nell’area potenzialmente ’Stami’. Come Comune di Baiso abbiamo infatti approvato un accordo di collaborazione con l’Unione Montana per il nostro pieno coinvolgimento nelle dinamiche di definizione e partecipazione alla ’Stami’. A oggi, con gli altri 10 comuni, siamo in definizione della strategia congiunta che ci permetterà di entrare a far parte di questa nuova area interna. Il documento di strategia deve essere consegnato entro fine marzo: per la definizione della strategia si terrà il prossimo 24 gennaio un importante evento di condivisione e brainstorming con i principali attori di ogni territorio (imprenditori, presidi, membri delle associazioni) dei 10 comuni interessati".

Il delegato alle ’aree interne’ Fabio Spezzani, ricorda che La ’Stami’ rappresenta per il Comune di Baiso un’importante occasione di rilancio e di sviluppo armonico con gli altri territori montani.

"Fare parte dell’area permetterà una maggiore partecipazione ai bandi regionali che quest’anno – aggiunge – come testimoniano i primi bandi del Pnrr, aprono alle nuove programmazioni 2023-2027. Abbiamo partecipato al Bando di rigenerazione urbana emanato dal Ministero dell’Interno. Sono molto contento di aver ricevuto questa delega, ritengo che questa collaborazione con i comuni dell’Unione Montana e la ’Stami’ siano occasioni importanti per il territorio del comune di Baiso".

Settimo Baisi