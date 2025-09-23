Baiso in lutto . È mancata Rosa Lusoli

E’ mancata all’affetto dei suoi cari Rosa Lusoli vedova Montecchi all’età di 75 anni a seguito di una malattia, affrontata con grande coraggio e dignità. Ne danno il doloroso annuncio le figlie Monia e Samuela, i generi Roberto e Stefano, i nipoti Martina, Filippo e Matteo, la cognata Gabriella, parenti e amici tutti. Ieri sera erano in tanti al S. Rosario.

Rosa Lusoli era conosciuta come una brava persona sempre disponibile con tutti. Una vita di lavoro accanto al marito, mancato diversi anni fa, nella storica azienda familiare ’Montecchi Infissi’, fondata proprio dal marito la cui attività prosegue con l’impegno delle figlie.

Il fatto che fin da giovane Rosa Lusoli fosse donatrice di sangue presso la sezione Avis di Baiso, conferma ulteriormente la sua generosità e disponibilità verso coloro che hanno bisogno.

Per volontà dei familiari niente fiori ma eventuali offerte al servizio della Croce Rossa di Baiso.

I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 14.50 dall’abitazione a Baiso in via Montecchio 20, per giungere alla chiesa parrocchiale di Baiso, ove alle ore 15 sarà celebrata la S.Messa. Al termine della funzione funebre il feretro della cara Rosa sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.