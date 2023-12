Baiso, minaccia corriere con un ceppo di legno

Baiso (Reggio Emilia), 21 dicembre 2023 – Per alcuni istanti ha lasciato il furgone in sosta, con il motore acceso, per consegnare un pacco. Ma è stato rimproverato da un uomo, intento a tagliare legna. Ne è scaturito un diverbio, con tanto di minaccia alla vittima, brandendo un mezzo di legno. L’autore del gesto è stato denunciato per minaccia aggravata dai carabinieri di Baiso. Si tratta di un uomo di 61 anni, residente in Appennino, accusato di aver minacciato un corriere di 28 anni, che era al lavoro nella zona toanese, lo scorso primo dicembre. Il corriere è stato invitato a spegnere il motore e lasciare libero il passaggio. L’autista ha eseguito quanto richiesto, ma le lamentele sono proseguite. Il giovane ha invitato alla calma il 61enne. Ma, come risposta, ha afferrato un ceppo manifestando l’intenzione, almeno gestuale, di colpire il 28enne. Una donna ha poi calmato l’individuo, riportato in abitazione, da dove avrebbe continuato con le minacce: “Vai via o ti ammazzo”. Poco dopo il giovane ha segnalato la vicenda alla caserma dei carabinieri del paese, con le indagini che ora hanno portato alla denuncia del 61enne, riconosciuto in una apposita seduta fotografica.