Baiso, minaccia il vicino e aggredisce i carabinieri

Baiso (Reggio Emilia), 19 luglio 2023 – In trattore ha raggiunto l’abitazione di un vicino, incastrando il mezzo agricolo tra il muro della casa e l’auto del residente. Poi, anche in stato di agitazione e sotto effetto di alcolici, l’uomo, di 61 anni, è sceso dal trattore, si è avvicinato a un 41enne e lo ha minacciato, tentando di colpirlo con un cacciavite. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri. Ma anche alla vista dei militari, il 61enne non si è calmato, prendendosela anche con loro. E’ stato bloccato e reso inoffensivo. Ma è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Sono stati i carabinieri di Baiso a procedere all’arresto, l’altra sera verso le 21,30. Il cacciavite è stato poi recuperato e posto sotto sequestro. Per fortuna nella colluttazione con il vicino di casa, e pure durante l’aggressione con calci, pugni e strattoni ai carabinieri, non si sono registrate conseguenze fisiche gravi. I due carabinieri hanno riportato lesioni lievi, medicate in ospedale e giudicate guaribili in un paio di giorni. Il 61enne è stato dichiarato in arresto, con la concessioni dei domiciliari, in attesa dell’udienza davanti al giudice, in tribunale.