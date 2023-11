Baiso piange la ‘bandiera’ Giorgio Gambarelli

In lutto la comunità di Baiso per l’improvvisa morte, per arresto cardiaco, di Giorgio Gambarelli, pensionato di anni 78 molto attivo nel sociale, soprattutto nello sport. A dare il doloroso annuncio dell’inattesa scomparsa di Giorgio, la moglie Bruna (Cicci), i figli Stefano e Massimo con Monia e Mattia, il fratello, le sorelle, parenti e tanti amici. I funerali avranno luogo domani mattina con partenza alle 9.45 dall’abitazione a Baiso in Via Lido dei Calanchi n.15, per giungere alla chiesa parrocchiale del capoluogo dove alle 10 sarà celebrata la messa; al termine il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Stasera il rosario alle 20 alla chiesa di Baiso. Gambarelli è stato stroncato da un malore ieri mattina a casa sua; inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari della croce rossa locale e del medico dell’automedica di Castelnovo Monti che, dopo vari tentativi, ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiaco. Era stato attivato anche l’elisoccorso, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Gambarelli ha lavorato nel settore della ceramica e da pensionato si si è sempre impegnato nel sociale, riservando un po’ di tempo alle amate passeggiate nei boschi in cerca di funghi. Ma la sua vera passione era lo sport: da giovane è stato portiere della squadra di calcio di Baiso, poi capitano per tantissimi anni della stessa squadra che partecipava al torneo della Montagna. Conclusa l’attività lavorativa nel settore ceramico, anche da pensionato Gambarelli non ha mollato lo sport: è passato dal campo di calcio al ‘campo’ di bocce rappresentando il comune di Baiso a livello provinciale e regionale. Domani i suoi amici sportivi lo accompagneranno all’ultima dimora. Il sindaco Fabrizio Corti, addolorato anche per un rapporto di parentela, esprime profondo cordoglio ai familiari a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese.

Settimo Baisi