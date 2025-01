Baiso, senza telefono né internet. Il sindaco: "Non se ne può più"

"Da 40 giorni senza telefono gli abitanti delle frazioni di Levizzano e Muraglione di Baiso, sabato scorso sono saltati anche collegamento della fibra ottica, non se ne può più di disagi". Così il sindaco d Baiso, Fabio Spezzani che aggiunge: "I lavori sono iniziati da oltre una settimana e mai finiti, proseguono tutt’ora con i tecnici sul posto ma la linea non funziona ancora. Salendo dalla fondovalle lungo la parte bassa che serve Levizzano, vanno cambiati oltre 500 metri di cavo in località Montassone. Un lavoro molto longo ma voglio credere che quell’intervento possa dare un buon servizio alle nostre frazioni non ancora servite".

Finora il sindaco Spezzani ha evitato di fare polemiche mentre tecnici ed operatori stanno cercando di fare del loro meglio per ristabilire i collegamenti, anzi li ringrazia per questo. Su questi problemi sono stati convocati, dal presidente della Provincia Gioorgio Zanni, i sindaci della montagna con i responsabili di Telecom, l’incontro è fissato per domani mattina alle ore 10,30 in Provincia. "In quell’occasione avremo modo di parlare delle tante criticità di Tim – conclude Spezzani – grazie alla convocazione fatta dal Presidente Zanni che ringrazio davvero per la sollecitudine a e la disponibilità che manifesta sempre nei confronti di noi sindaci dell’Appennino, sempre attento ai problemi sul territorio".

s.b.