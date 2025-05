Baiso/Secchia e Sporting Scandiano: Cambiamenti in vista per la prossima stagione

Nemmeno il tempo di finire i campionati che già diverse società sono all’opera per la prossima stagione: è il caso del Baiso/Secchia, che ha concluso domenica con una sconfitta per 1-0 in casa con la Sammartinese il proprio cammino, con un ottavo posto finale nel girone B di Promozione a quota 54 punti. La società appenninica ha comunicato che hanno concluso il loro incarico Stefano Zannoni, direttore tecnico, e Fabio Chiarabini, direttore sportivo.

La squadra ha sfiorato i playoff dopo un avvio difficile: la svolta è arrivata con l’arrivo a inizio ottobre di mister Marco Santi, subentrato a Roberto Consoli. Anche Santi, però, non rimarrà a Baiso l’anno prossimo, e quindi tra i "canarini" si attendono novità sul nome del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, col fine settimana che sarà decisivo per ufficializzare i nuovi profili.

Lo Sporting Scandiano, che ha confermato per il quinto anno di fila il direttore sportivo Andrea Ippolito, saluterà dopo quattro anni mister Lorenzo Baroni, e quindi si attende prossimamente il nome del nuovo tecnico, ricordando che i rossoblù ripartiranno dalla Promozione dopo la stagione in Eccellenza conclusa con la retrocessione.

Segno della continuità, invece, per il Fabbrico che ha confermato l’esperto tecnico Maurizio Galantini dopo la salvezza in Eccellenza.

Non tutte, però, hanno finito la stagione, anzi: c’è chi come la Correggese deve ancora giocarsi tutto, e all’orizzonte c’è lo spareggio di domenica col Nibbiano /Valtidone. Chi vince volerà in Serie D, mentre chi perde farà la finale playoff di girone contro la Vianese. C’è attesa per conoscere il teatro dello spareggio: potrebbe essere lo stadio di Fiorenzuola, praticamente a un’ora di auto sia da Nibbiano che da Correggio, e inoltre è adatto a livello di capienza, visto che ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni.