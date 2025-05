Baiso/Secchia: Nuovi Volti in Panchina e Dirigenza per la Stagione di Promozione

È la formazione più attiva del momento per quanto riguarda gli annunci ufficiali relativi alla programmazione dell’anno prossimo (che trascorrerà sempre in Promozione): il Baiso/Secchia ha una nuova veste e ha annunciato i nuovi protagonisti.

Il neo tecnico dei canarini è Lorenzo Baroni (foto), che si è appena congedato dallo Sporting Scandiano con cui è retrocesso dall’Eccellenza alla Promozione, ma in rossoblù l’anno scorso scrisse una pagina importante vincendo la Coppa di Promozione. Baroni sarà alla terza esperienza con questi colori, e prende il posto di Marco Santi che nei giorni scorsi ha salutato Baiso.

Capitolo dirigenza: dopo aver salutato il direttore sportivo Fabio Chiarabini e il direttore tecnico Stefano Zannoni, ecco che è ufficiale il nome del nuovo diesse. È Francesco "Chicco" Bondi, che nelle ultime ore aveva lasciato il Casalgrande dopo ben dieci anni di collaborazione (sia da giocatore che da dirigente): anche per lui si può parlare di ritorno, visto che da giocatore vestì anche il gialloblù di Baiso.

Dopo le novità in dirigenza e in panchina, ne è arrivata anche una importante direttamente dentro il rettangolo di gioco: per la settima stagione consecutiva è stato confermato l’uomo simbolo del Baiso, il bomber Daniele Barozzi. Il classe ’87, baisano doc e uno dei migliori attaccanti della categoria, anche quest’anno ha dato il suo apporto con 13 reti segnate, in una stagione per il Baiso iniziata molto a rilento, e terminata sfiorando i playoff in rimonta.

