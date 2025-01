Baja Guarienti presenta l’Atlante di Lovecraft

Domenica, alle 16, nella sala civica di Albinea sarà presentato l’Atlante delle terre del sogno di Lovecraft. In questo libro, edito da Mondadori, Carlo Baja Guarienti tratteggia un viaggio attraverso le terre del sogno di Lovecraft illustrato da Alberto Ponticelli. Il volume sarà presentato da Francesco Lenzini in dialogo con l’autore. L’iniziativa è organizzata e promossa dal Lions Club Ariosto di Albinea in collaborazione con la biblioteca comunale Neruda nell’ambito del patto per la lettura del Comune. Carlo Baja Guarienti si è formato all’Università di Ferrara, alla scuola normale superiore di Pisa e al Warburg Institute. Lenzini, docente al Politecnico di Milano, è anche un creatore di spettacoli che esplorano arte e storia con un taglio inedito e accattivante.