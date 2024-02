Baldi interroga Stu: "Crediti compensati di Silk-Faw, tutto regolare?"

Porta strasciti la disastrosa vicenda di Silk Faw, la joint venture sino-americana che avrebbe dovuto creare un grande impianto di produzione di auto elettriche a Gavassa e che invece non ha realizzato nulla, nonostante le promesse della politica. E così, dopo la notizia data dal Carlino sulla denuncia dei dipendenti per bonifici falsi, arrivano le considerazioni anche del noto commercialista Carlo Baldi e del consigliere comunale di Coalizione civica Dario De Lucia.

"Leggo sul quotidiano odierno che la società Stu, controllata dal Comune, ha compensato i crediti per affitti dovuti da Silk Faw acquisendo i mobili e le attrezzature di quest’ultima – premette Baldi, che da sempre si occupa di questioni legate ai fallimenti – Stu ed il Comune sono certi che l’operazione non sia revocabile? Infatti l’art. 166 del codice della crisi prevede tale possibilità per i pagamenti di debiti pecuniari non effettuati con mezzi normali di pagamento se effettuati nell’anno anteriore dal deposito della domanda di liquidazione. STU ha transato oltre l’anno precedente? In caso inverso se fossi del collegio sindacale di Stu farei un’eccezione al bilancio ed un rilievo alle dichiarazioni che Stu è stata pagata".

Mette sul banco degli imputati la politica, Dario De Lucia di Coalizione Civica: "Nel 2023 l’ampliamento dell’area a Gavassa, dove doveva sorgere l’insediamento di Silk Faw é stata definitivamente stralciata con il voto del PUG (Piano Urbanistico Generale). Finiva - senza le scuse di nessun politico - una presa in giro durata anni. Noi non votammo il progetto di Silk Faw in consiglio comunale perché già all’epoca non c’era la solidità del piano industriale, vogliamo però spezzare la favola del “buon governo” e della “buona amministrazione”. Dei veri amministratori avrebbero controllato a fondo e per bene prima su questi investitori americani con i conti alle isole Cayman che ora devono soldi a molti lavoratori mai pagati".