Baldini apre a Rubiera la ’casa degli atleti’: "Il mio obiettivo? Mandarli alle Olimpiadi"

Sarà la casa degli atleti: l’ha acquistata e ristrutturata Stefano Baldini e presto ospiterà in sei appartamenti fino a 16 atleti provenienti da tutta Italia.

"Sì – dice l’olimpico di Atene 2004 – è un progetto a cui io e mia moglie pensavamo da tempo e che si concluderà a fine gennaio. Si tratta dell’ex forno Maselli, forno storico in centro a Rubiera in via Paduli e degli appartamenti sovrastanti in cui vivevano i fornai. E’ stato tutto ristrutturato e accoglierà gli atleti che vorranno venire a vivere a Rubiera per allenarsi".

Lei partì con il progetto di fare Rubiera-Modena il polo del mezzofondo nazionale. A questo punto arrivano i risultati di quantità e qualità.

"Sì, in pratica a fine 2018 conclusi il mio operato in Fidal come d.t. delle giovanili ed iniziai ad allenare professionalmente: prima i fratelli Dini, poi Valeria Straneo e poi tanti altri".

Ora quanti ne segue?

"Ne seguo 25 di cui 10 hanno vestito la maglia azzurra nelle stagioni 2023 e 2024: Pietro Riva, Giuseppe Gravante, Konjoneh Maggi, Stefano Benzoni, Francesco Guerra, Sara Nestola, Rebecca Lonedo, Micol Majori, da pochi mesi Giulia Aprile, mentre Ludovica Cavalli è uscita perché ha avuto una bella offerta a livello di sponsor. Poi ce ne sono altri come Joao Bussotti Neves e Masresha Costa. La Cavalli è andata alle olimpiadi e sei di loro hanno vinto un titolo italiano, compresa la Nestola; l’altro reggiano di spicco è Giuseppe Gravante che quest’anno ha migliorato i suoi personali".

Quindi Baldini con le mani in mano non ci sa stare?

"No, alleno questi ragazzi, più i nostri della Corradini, sono commentatore Sky e consulente aziendale di alcuni importanti ditte di abbigliamento e calzature".

Sembrava che potesse tornare in Federazione, e invece?

"Invece si sarebbe trattato di un ennesimo impegno part time in un progetto specialistico sulla maratona. Ma voleva dire trascorrere tanti week end lontano da casa. Fosse stato un impegno a tempo pieno, potevo pensarci, così invece cozzava con la mia disponibilità di tempo". Lei ha vinto un’olimpiade, allena ottimi elementi del mezzofondo a livello internazionale. E ora?

"Beh – conclude Baldini – a Rubiera vogliono venire in tanti e ho pure dovuto dire di no a qualcuno. Ora si conclude questo progetto di ospitalità, ma l’obiettivo è quello di mandare altri atleti ai Giochi Olimpici".