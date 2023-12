Balestrazzi all’attacco: "Il servizio di raccolta non funziona"

"Il servizio di raccolta a Casalgrande non funziona". A denunciare il problema è il consigliere comunale di minoranza del Pd Matteo Balestrazzi dopo che il sindaco Giuseppe Daviddi ha segnalato molti casi di abbandono dei rifiuti. "I comportamenti incivili – dice Balestrazzi – non hanno alcuna scusante e bene fa il sindaco a sanzionare insieme alle autorità competenti tutti coloro che vengono colti in comportamenti scorretti. Ma non ci si può sempre nascondere dietro al ‘gli altri sono cattivi, maleducati e noi siamo soli e nessuno ci considera’. Essere amministratori di una comunità significa assumersi la responsabilità quando le cose vanno bene e quando soprattutto ci sono cose che non funzionano. Bisogna accertare le responsabilità, ma poi bisogna saper intervenire. L’immondizia abbandonata a fianco di cassonetti strapieni dice due cose: il servizio di raccolta così come il Comune di Casalgrande lo ha pensato e strutturato non funziona, non regge i picchi". Per l’esponente del Pd il "non aver mai deciso cosa fare a Casalgrande sulla raccolta dei rifiuti, mantenendo una situazione ibrida e inefficiente per la paura di perdere consensi, rende il territorio di Casalgrande una ‘destinazione’ anche per i rifiuti dei vicini comuni. Sicuramente Iren non ha fatto un bel servizio spostando i ritiri su Reggio e in questo ci uniamo alla richiesta di chiarimenti".

m. b.