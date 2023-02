Balla coi lupi, che successo Slitte e cani anche dalla Svizzera

Grande successo della quindicesima edizione di "Balla coi lupi", traversata dell’alto Appennino tosco-emiliano con cani da slitta, organizzata come da sempre dalla Pro Loco di Miscoso. Quest’anno la manifestazione ha visto coinvolti numerosi equipaggi, dei quali sei provenienti da tutto il nord Italia e tre dalla Svizzera. Le tappe di questa originale transappenninica invernale, unica nel suo genere in Italia, sono state 5: Febbio-Abetina Reale, Pradarena-Cerreto Laghi, Cervarezza-Ventasso, Pratizzano-Succiso e Succiso-Miscoso. Numerose le persone e gli appassionati che hanno seguito i cani e le slitte lungo il percorso. La serata finale, che ha visto la premiazione dei partecipanti, si è svolta come da tradizione al ristorante La Montanara di Miscoso. Occasione di un affettuoso saluto ma anche per darsi l’appuntamento tra tutti gli equipaggi per la prossima edizione 2024. Presidente della Pro loco di Miscoso e organizzatore e instancabile di questa coraggiosa manifestazione, Stefano Dolci, ha tracciato un breve bilancio della traversata apppenninica: "Di neve ce n’era e le temperature segnavano dai meno 8 ai meno 13 gradi, però grazie alle slitte siamo riusciti ad eliminare il sottile velo di ghiaccio che inaspriva il percorso. Prestiamo molta attenzione alla sicurezza di partecipanti e dei cani che sono protagonisti".

s.b.