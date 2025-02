Balli e magia Disney al party del Castlein

Il sole, pur se in una giornata freschina, ha favorito ieri l’afflusso di visitatori in centro a Castelnovo Sotto, per l’esordio del carnevale del Castlein. Come sempre la festa è iniziata col passaggio della chiave, simbolo del potere del paese, dal sindaco Francesco Monica al Castlein, maschera simbolo del carnevale di Castelnovo Sotto. Una piccola ’baruffa’ tra il primo cittadino e il nuovo ‘capo’ del paese si è conclusa col Castlein che si è impossessato della chiave, mostrandola orgogliosamente al pubblico accorso in piazza. E’ poi partita la sfilata. Ad aprire il corteo è stata la scuderia Avis, vincitrice nel 2024, con il carro ’Sota-sovra’, a rappresentare un mondo spesso ‘sotto sopra’, alla rovescia.

La Montagnola ha puntato sulla ‘Street Art Revolution’, abbinato al carro ‘Esilio Graffiti Rap’ della scuola d’infanzia Girasole Palomar. La Belvedere 3.0 ha addirittura mandato in crociera gli Aristogatti, scegliendo ancora una volta il magico mondo dei bambini. Attenzione puntata sulla natura con il carro ‘Biologicamente’ realizzato dalla scuderia Club 69-Classe 96. La Fiac ha esaltato la settimana bianca sulla neve, mentre la Junior ha dedicato il suo carro a ‘Cars, il re dell’auto’, ma con un invito alla calma e alla prudenza. Un ritorno agli anni Cinquanta con ‘Saber Jamboree’ della scuderia dei Saber, tra rock’n’roll e ruota panoramica. L’Olimpia 2 ha esaltato la natura, mettendo in guardia dagli effetti dei pesticidi e dai cambiamenti climatici. Villa Gaia ha dedicato il carro alla foresta, gli Amigos Locos hanno esaltato la pace, le Botteghe della Rocca hanno realizzato suggestive Matrioske, i Ribelli la mascherata ‘Meglio soli che… mal accompagnati’, i ragazzi della Confraternita 109 hanno proposto ‘Il far play tra le racchette’. Aperti anche il museo della maschera, in rocca, oltre alla mostra di opere in cartapesta, nella chiesa della Madonna. Nuove sfilate previste anche il 23 febbraio e il 2 e 9 marzo, con il gran finale affidato alla proclamazione della scuderia autrice del carro che verrà considerato come il migliore.

Antonio Lecci