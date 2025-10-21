‘Ballo in maschera’ per un ecografo al Sant’Anna

Domenica prossima 26 ottobre, all’Oratorio don Bosco di Castelnovo, alle ore 20.30 verrà presentato lo spettacolo ‘Ballo in maschera a Castel Thun’, con la compagnia ‘Divertiamoci’ di Felina, regia di Zelinda Manfredi. Lo spettacolo è una commedia liberamente tratta dalle Cronache trentine del 1860, accompagnato da musiche di Leoncavallo, Strauss, Verdi e altri, che saranno eseguite dal vivo dal Tirol Quartet. L’inizio dello spettacolo è alle 20.30, ma dalle 19 in poi sarà possibile partecipare anche all’apericena (spettacolo più apericena: 20 euro. Solo spettacolo: 15 euro). Una serata speciale proposta dalle associazioni Vogliamo la Luna e Progetto Nautilus, il ricavato rientra nella raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare un nuovo ecografo di ultima generazione per il Servizio di Ginecologia del Sant’Anna. Per prenotare contattare il 3333962898 o il 3384493563 (anche whatsApp) entro venerdì.

La compagnia ‘Divertiamoci’ nasce per gioco durante il viaggio di ritorno da un pellegrinaggio 7 anni fa. Era stato elaborato un semplicissimo canovaccio di spettacolo; chi voleva poteva partecipare con battute e idee proprie. Il tutto si concluse con la morte del prete assassinato dal diacono. "La cosa ci divertì – raccontano i fondatori – e pensammo di strutturare una recita per rappresentarla. Così è nata la nostra Compagnia. La scelta del nome è stata ovvia: Divertiamoci. Ciò che la caratterizza è l’età degli attori, dai settanta ai novanta. Ultimamente partecipa anche un gruppo di bambine e bambini. Questo connubio di anziani e bambini ci gratifica molto: è su loro che contiamo per un ’cambio della guardia’. Il risultato è un allegro e sano divertimento durante le sere invernali in cui proviamo".

