La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
Cronaca‘Ballo in maschera’ per un ecografo al Sant’Anna
21 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. ‘Ballo in maschera’ per un ecografo al Sant’Anna

‘Ballo in maschera’ per un ecografo al Sant’Anna

Show di beneficenza con ‘Divertiamoci’: l’acquisto, con il ricavato, di un nuovo apparecchio.

Show di beneficenza con ‘Divertiamoci’: l’acquisto, con il ricavato, di un nuovo apparecchio.

Show di beneficenza con ‘Divertiamoci’: l’acquisto, con il ricavato, di un nuovo apparecchio.

Domenica prossima 26 ottobre, all’Oratorio don Bosco di Castelnovo, alle ore 20.30 verrà presentato lo spettacolo ‘Ballo in maschera a Castel Thun’, con la compagnia ‘Divertiamoci’ di Felina, regia di Zelinda Manfredi. Lo spettacolo è una commedia liberamente tratta dalle Cronache trentine del 1860, accompagnato da musiche di Leoncavallo, Strauss, Verdi e altri, che saranno eseguite dal vivo dal Tirol Quartet. L’inizio dello spettacolo è alle 20.30, ma dalle 19 in poi sarà possibile partecipare anche all’apericena (spettacolo più apericena: 20 euro. Solo spettacolo: 15 euro). Una serata speciale proposta dalle associazioni Vogliamo la Luna e Progetto Nautilus, il ricavato rientra nella raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare un nuovo ecografo di ultima generazione per il Servizio di Ginecologia del Sant’Anna. Per prenotare contattare il 3333962898 o il 3384493563 (anche whatsApp) entro venerdì.

La compagnia ‘Divertiamoci’ nasce per gioco durante il viaggio di ritorno da un pellegrinaggio 7 anni fa. Era stato elaborato un semplicissimo canovaccio di spettacolo; chi voleva poteva partecipare con battute e idee proprie. Il tutto si concluse con la morte del prete assassinato dal diacono. "La cosa ci divertì – raccontano i fondatori – e pensammo di strutturare una recita per rappresentarla. Così è nata la nostra Compagnia. La scelta del nome è stata ovvia: Divertiamoci. Ciò che la caratterizza è l’età degli attori, dai settanta ai novanta. Ultimamente partecipa anche un gruppo di bambine e bambini. Questo connubio di anziani e bambini ci gratifica molto: è su loro che contiamo per un ’cambio della guardia’. Il risultato è un allegro e sano divertimento durante le sere invernali in cui proviamo".

s. b.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro