Ballo liscio in piazza a Bagnolo. Tantissimi gli ospiti di Felice

Una serata musicale sotto le stelle, con brani da ascoltare e da ballare, con la partecipazione di artisti molto popolari nel campo della canzone tradizionale. Va in scena stasera alle 21 in piazza Garibaldi, in centro a Bagnolo, grazie a un evento organizzato dalla Pro loco del paese in collaborazione con la Cooperativa Tempo Libero e con il patrocinio del Comune e dell’Unione Terra di Mezzo. Una serata musicale condotta da Felice (della trasmissione Fischiettando di Teletricolore) con l’orchestra Saluti e Baci. Come ospiti sul palco sono attesi Daniele e Lia Tarantino (foto), Marco Tagliavini, Michele Ranieri, Frank David, Mister Domenico, Rita Gessi, Valerio Frati, Maria Grazia Pasi, Nicolas Olmi, Franca Salerno, e i nuovi cantanti Francesco e Mary presentati da Luca Canali. Attivo lo stand con gnocco fritto a cura della Pro loco.

Si tratta di una serata musicale che vede protagonisti alcuni degli artisti che animano l’estate reggiana, emiliana e anche in altre zone d’Italia con i loro concerti-spettacolo solitamente molto affollati e seguiti da un pubblico numeroso con il desiderio di divertirsi in compagnia. Protagonista la musica da ascolto ma soprattutto da ballare.