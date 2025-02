Balsamo: c’è un filo rosso tra Resistenza e lotta alla mafia

Quasi un migliaio di persone, ieri mattina, ha partecipato alla cerimonia in ricordo della Battaglia del 27 febbraio a Fabbrico, a 80 anni da quello scontro a fuoco costato la vita a partigiani e militanti Rsi. Davanti ai monumenti ai Caduti, in via Vittorio Veneto e in via Pozzi sono stati intonati canto degli alunni delle quarte elementari, dedicati alla pace e alla libertà. Poi con le autorità guidate dal sindaco Roberto Ferrari, associazioni, i gonfaloni di diversi Comuni, è stata deposta una corona al monumento, con la benedizione del parroco, don Gabriele Burani, nel ricordo dei caduti. Presenti anche rappresentanti del Centro Studi Italia, come sempre con forte vigilanza di forze dell’ordine, per ricordare i militari della repubblica sociale caduti nello scontro del 27 febbraio 1945. In via Roma l’orazione affidata quest’anno ad Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale alla Corte di Cassazione. Balsamo ha unito il valore della resistenza durante la seconda guerra mondiale al valore di coloro che successivamente hanno combattuto la mafia, in Sicilia e altrove, anche a costo della vita. Ha citato parole di Sandro Pertini, ha esaltato i valori diffusi da uomini antimafia come Falcone e Borsellino, ma ha guardato con ottimismo al futuro, nella speranza della "diffusione dei valori di libertà e democrazia".

a.le.