Bambina di 7 mesi cade e batte la testa

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata di domenica a Gualtieri per una bambina di due anni, rimasta ferita alla testa dopo una caduta accidentale da una sedia, nella sua abitazione. Per fortuna le sue condizioni non risultano preoccupanti. Ma lo spavento è stato forte per i familiari, subito dopo l’infortunio domestico. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa con l’autoinfermieristica, raggiunti anche dall’automedica della Bassa. La piccola è apparsa molto spaventata, ma ben presto ha dato confortanti segni di ripresa, con il trauma cranico che è risultato non grave.