Bambina morsa in faccia dal pitbull degli amici

Campagnola (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 – Si è rischiato il dramma, l’altra sera nella Bassa, per l’aggressione di un cane di razza pitbull ai danni di una bambina di cinque anni.

La piccola era con i familiari – residenti a Campagnola – ospiti nell’abitazione di amici, quando improvvisamente il cane deve aver avvertito qualche pericolo, tanto da mordere la bambina alla testa, con un’aggressione fulminea.

Sono stati momenti concitati, in cui si è temuto davvero il peggio, con l’animale che continuava nella sua azione. Immediato è stato l’intervento dei presenti, i quali alla fine, non senza fatica, sono riusciti ad allontanare il pitbull dalla bambina, evitando il peggio. Ma i segni dei morsi hanno lasciato degli evidenti segni: in particolare alla fronte, oltre che a un orecchio e alla nuca, con i chiari effetti dei morsi.

Sono stati i familiari a prestare il primo soccorso alla bambina. Gli stessi familiari, comprensibilmente preoccupati per quanto accaduto, hanno poi accompagnato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, a bordo di una vettura privata.

E’ stato subito chiarito che i segni delle ferite, che potevano essere ricondotti anche a una accidentale caduta, erano effettivamente provocati dai denti di un cane, neppure di piccola taglia. La bambina è stata subito presa in cura dal personale sanitari, medicando e disinfettando le ferite, cercando pure di tranquillizzare la piccola, che inizialmente appariva piuttosto scossa e agitata per la comprensibile paura avuta in quei terribili momenti, a tu per tu con l’aggressione del cane.

Dopo le prime medicazioni, la bambina è stata caricata a bordo di un’ambulanza della Croce rossa locale per essere trasferita all’ospedale Maggiore di Parma, per essere presa in cura dal personale della Chirurgia estetica, visto che si trattava di ferite al volto, da trattare da medici specialisti, anche in collaborazione con il reparto maxillo facciale, attivo proprio all’ospedale parmense.

La bambina non risulta aver riportato dei traumi a organi vitali e non è apparsa in pericolo di vita. Ma lo spavento è stato davvero fortissimo.