Bambina ustionata con il latte bollente. Immediato l’elisoccorso

Momenti di forte preoccupazione si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri in una abitazione in centro a Fabbrico, dove un incidente domestico ha coinvolto direttamente una bambina di appena un anno di età.

È accaduto tutto all’ora di pranzo. Secondo quanto ricostruito, del latte caldo è finito addosso alla bambina, in modo assolutamente accidentale, raggiungendo parte del suo torace.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto non solo l’ambulanza della Croce rossa locale, ma anche il personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in uno spiazzo non distante dall’abitazione.

Dopo le prime cure sanitarie, la bambina è stata caricata a bordo del velivolo del 118 per poter essere trasportata, in urgenza, all’ospedale Maggiore di Parma, per consentire valutazioni non solo agli specialisti della Pediatria ma anche a quelli del reparto Grandi Ustionati. Le condizioni della bambina non risultano critiche. Il liquido bollente ha raggiunto in modo limitato il corpo della piccola. Comprensibile la preoccupazione dei familiari della bimba, che per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.