Bambini a teatro tra lupi e regine

Diversi gli appuntamenti di oggi con il teatro per bambini e famiglie.

Al teatro di Correggio alle 17 va in scena "Caro lupo" nell’ambito della rassegna "Sciroppo di teatro", con la compagnia Drogheria Rebelot impegnata in uno spettacolo di teatro su nero, con pupazzi e ombre che sembrano fluttuare nell’aria per una fiaba contemporanea che ci insegna a guardare da vicino le cose che possono in apparenza farci paura.

Sempre alle 17 all’istituto Peri di via Dante Alighieri a Reggio c’è "L’albero delle storie" di e con Francesca Picci e Gabriele Ocone, con uno spettacolo di narrazione alla scoperta di personaggi fiabeschi, con la regia di Naira Gonzalez, produzione di NoveTeatro.

Al teatro di Bagnolo alle 17 "La regina Carciofona", una favola che racconta il conflitto tra due regni floridi e rigogliosi governati da una regina meravigliosa e amante delle verdure, la regina Carciofona, e da re Limoncino, un piccolo sovrano dagli occhi belli, appassionato di frutta. Una sciocca e inutile guerra a suon di frutta e verdura. Riuscirà l’intelligenza e la tolleranza a fare trionfare la pace e una sana alimentazione?