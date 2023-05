Bambini cronisti all’asilo Confezionano un giornale

La scuola d’infanzia Arcobaleno compie 40 anni. E i bambini celebrano questo speciale anniversario realizzando un loro giornalino che racconta la scuola e le attività che la caratterizzano. Ieri mattina un folto gruppo di bambini, con i loro educatori, hanno allestito un piccolo banchetto davanti all’edicola Musi, in pieno centro storico a Guastalla, per distribuire il loro giornalino di quattro pagine. E anche domani è prevista una simile distribuzione, ma con impegnati alcuni genitori dei bambini. Gran parte dello spazio della pubblicazione è dedicata proprio a frasi dei piccoli ospiti della struttura, corredate dalle fotografie che il ritraggono all’opera, tra laboratori artistici e didattici.

I bambini hanno inoltre realizzato a scuola degli arcobaleni, simbolo dell’asilo, ma utilizzando non solo pennarelli colorati ma anche altro materiale come filo di ferro, cartone ed oggetti vari, perfino materiale di riciclo. Il giornalino pubblicato dai bambini non resterà un numero isolato: sono infatti previste altre due uscire, con ulteriore materiale dedicato alle attività svolge dai piccoli ospiti insieme ai loro educatori, sempre in collaborazione con i genitori. Per i quarant’anni della scuola Arcobaleno, è stato realizzato un "quadro materico", arricchito pure da piccoli pezzi di materiali ricercati e preziosi, che hanno reso l’opera di grande valore estetico e concettuale. Gli stessi bambini hanno poi scelto l’impaginazione del giornalino, che racconta la vita della scuola d’infanzia guastallese, che sta diventando sempre più "storica". Antonio Lecci