Bambini fuggiti da casa in bici, allontanati dalle famiglie: si cerca di capire se le violenze furono reali

Reggio Emilia, 20 luglio 2023 - Due amichetti - uno di 10 anni, mentre l’altro ne compirà 11 - in fuga su un’unica bici, partiti da Reggio e ritrovati a Marzaglia, nel modenese. Poi un racconto delicato, su cui la Procura sta facendo accertamenti: "Siamo andati via dalle nostre case, di comune accordo: abbiamo paura che i nostri genitori ci trovino e ci picchino di nuovo, come sono soliti fare".

È quanto hanno detto i due bambini al cittadino che li ritrovò la sera del 27 aprile, dopo che si erano allontanati nel pomeriggio, e che poi hanno ribadito anche ai carabinieri di Rubiera. Sulla vicenda, raccontata dal Carlino, emergono nuovi particolari: trova infatti conferma che entrambe le coppie di genitori sono finite sott’inchiesta per maltrattamenti e che gli accertamenti promossi sulle due famiglie stanno procedendo in parallelo.

In un caso, si tratta di genitori italiani: il loro bambino, la sera in cui fu ritrovato, aveva parlato di botte e rimproveri aggressivi da parte della madre.

Siamo in fase di indagini preliminari: nel corso di un incidente probatorio, volto a cristallizzare le prove in vista di un eventuale processo, a fine giugno il giudice ha nominato la psicologa Anna Tampelli perché faccia una relazione sul minore che compirà 11 anni e che sarà sentito più avanti in un’audizione protetta per verificarne l’attendibilità.

La difesa della coppia indagata ha incaricato a propria volta la psicologa Rita Rossi, la stessa professionista nominata dal legale che assiste l’altra coppia di genitori sott’inchiesta.

Da quanto trapela, i genitori italiani stanno vivendo questa situazione con strazio.

Anche nel caso del bambino di 10 anni, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, è in corso l’incidente probatorio: martedì, come raccontato dal Carlino, il tribunale ha nominato la psicologa Delfina Scicchitano per una valutazione sul minore, che sarà sentito in ottobre in forma protetta.

Il bambino aveva raccontato quella sera che veniva colpito quasi quotidianamente con calci e pugni, che anche la madre subiva violenza fisica dal marito e che quando lui veniva aggredito la mamma non si opponeva al coniuge ma si limitava a piangere. E che il papà gli aveva imposto di non dire nulla di tutto ciò a scuola o altrove, poiché era "un segreto di famiglia", e che se lo avesse detto, sarebbe stato picchiato.

La Procura dei minori, e quella reggiana, si sono subito attivate, così come il Pronto intervento sociale, il cui operatore dopo un colloquio ha ritenuto presumibilmente veritieri i racconti dei bambini e ha chiesto ai loro genitori la disponibilità a collocarli temporaneamente in comunità.

Il padre di uno dei due bambini aveva riferito che la sua famiglia era già seguita dai servizi sociali, perché il figlio ha problemi emotivi. Da quanto emerge, i bambini sono tuttora allontanati dalle famiglie e collocati in comunità protetta.

L’inchiesta dovrà ora fare luce se le vessazioni siano avvenute veramente o se invece si tratti di un racconto che i bambini hanno fatto magari per ripicca verso i genitori.