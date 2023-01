Bambini protagonisti nella Giornata della Memoria

Bambini protagonisti, ieri mattina al parco "Primo Levi" di Luzzara, in occasione dell’evento realizzato da Comune e Anpi locale per la Giornata della Memoria, nel ricordo dei bambini uccisi dai nazisti alla scuola di Bullenhuser Damm, ad Amburgo, nel 1945. Nel parco è presente da qualche tempo un’aiuola di rose bianche in loro memoria. A presiedere la cerimonia è stato il sindaco Elisabetta Sottili, con il parroco don Piergiorgio Torreggiani, rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni e circa 250 bambini dall’asilo alle scuole medie. E’ stato dedicato pure un ricordo all’agente di polizia Nicola Folloni, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi e ben conosciuto dai bimbi di Luzzara. Anche a Castelnovo Sotto i bambini sono stati protagonisti alla cerimonia per la Giornata della Memoria, che si è svolta al monumento di piazza IV Novembre, coinvolgendo i piccoli della scuola d’infanzia. E rientrati dall’evento, ai bambini è stato letto "Il cavaliere delle stelle. La storia di Giorgio Perlasca" e ognuno di loro ha realizzato una piccola stella.