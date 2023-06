Bambino cade in bici, grave e profonda ferita al braccio destro

Soccorsi mobilitati, l’altra mattina, per un bambino di sei anni, ferito dopo una accidentale caduta in bicicletta, mentre giocava. E’ accaduto durante le attività del campo estivo, al parco di via Cascina a Fabbrico. Nella caduta, forse per un contatto con un oggetto, il bambino si è procurato una vistosa e profonda ferita al braccio destro.

La situazione generale non è apparsa critica, ma sono stati comunque mobilitati i soccorsi attraverso la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa per garantire una prima assistenza al piccolo paziente, all’inizio apparso piuttosto spaventato da quanto accaduto.

Dopo essere stato rassicurato, si è provveduto al caricamento in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti e le medicazioni, in stretta collaborazione con il personale della Pediatria. Sul luogo della caduta sono stati subito chiamati pure i familiari del bambino, i quali hanno poi seguito il trasporto del piccolo in ospedale e i successivi accertamenti sanitari per far fronte alla ferita al braccio.