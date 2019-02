Reggio Emilia, 23 febbraio 2019 - «La scuola pubblica smentisce ciò che insegno ai miei figli». Il rappresentante dei genitori della scuola che ha deciso di non assistere il piccolo Francesco scrive al dirigente, e la sua indignazione si trasforma in inchiostro su carta. Diabetico sin dal primo anno di vita, le insegnanti della scuola statale dell’infanzia hanno declinato ogni responsabilità d’assistenza a Francesco, appellandosi alla normativa che non le obbliga in nessun modo. Ora il piccolo frequenta una scuola parrocchiale più lontana da casa, nel paese del Reggiano in cui vive con la famiglia. «Il dirigente ha ribadito il pieno rispetto delle normative, ma non risulta effettuato il periodo ‘di prova’ concordato tra insegnanti e genitori». L’accordo era che per il primo mese di frequenza i genitori sarebbero stati presenti insieme alle insegnanti, per guidarli nell’uso del microinfusore d’insulina a cui Francesco è continuamente collegato.

«Pongo l’accento sull’aspetto più umano del caso, in qualità di padre di due bambini che frequentano la scuola materna e primaria. I miei figli mi chiedono perché un bambino ha la pelle di un altro colore, o un altro ha un insegnante personale. Rispondo loro che ognuno, nel suo piccolo ha le sue caratteristiche, ma siamo tutti uguali. Tutti i bambini sono uguali». Il rappresentante dei genitori pensa che gli ideali, a cui lui stesso da padre si affida per combattere le discriminazioni, oggi sarebbero mandati in fumo proprio dall’istituzione scolastica. «In questo caso, la scuola pubblica insegna che un bambino diabetico è diverso dagli altri. Perché gli viene negato il diritto di frequentare la scuola pubblica del suo paese, insieme alla possibilità di crescere coi suoi coetanei. Per ‘imparare ad imparare’ deve rivolgersi ad un istituto privato posto a soli sette chilometri da quello pubblico».

Ognuno di noi, specifica subito dopo, è libero d’interpretare questi ‘sette chilometri’, ma invita comunque ad un ragionamento: «Negli ultimi giorni li ho percorsi ‘idealmente’ non so quante volte, per cercare una motivazione valida che giustificasse questo fatto. Sicurezza? Formazione? Competenze? Non saprei, ma non credo».

A nome di tutti i genitori, precisa che il suo non vuole essere un giudizio sulla scuola parrocchiale che ha accolto Francesco, né sugli organi competenti coinvolti. «Semplicemente non posso non esternare il mio sentimento di sconfitta e delusione – scrive –, e sono certo d’interpretare un pensiero comune della maggior parte dei genitori. Questa è una sconfitta dell’intera comunità». Il pensiero, a questo punto, guarda al futuro, quando Francesco tra pochi anni frequenterà la scuola dell’obbligo. «Si è scelto di non crescere insieme al piccolo, di renderlo diverso ed enfatizzare la differenza tra pubblico e privato». A capo, spazio bianco, e chiude con: «Sarà stata la scelta giusta?».