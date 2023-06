Bambino investito da un’auto

E’ bastato un istante di disattenzione, con il piccolo che sfugge dalle mani del padre per avvicinarsi in fretta verso la strada, proprio mentre sta transitando un’autovettura. Il conducente non riesce a evitare l’impatto con il bambino, di due anni di età, il quale urta la portiera laterale della vettura per poi cadere a terra.

E’ successo l’altra sera poco dopo le 21 all’incrocio tra via Cantone e viale Bandini a Reggiolo. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118. Grazie alla vicinanza della sede di Croce rossa, attiva a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, l’ambulanza è giunta sul posto in pochissimi minuti. E’ stata raggiunta poco dopo dal personale dell’automedica di Guastalla.

Il bambino appariva spaventato, con un vistoso trauma cranico, ma cosciente. Inoltre, piangeva ed era in grado di muovere correttamente braccia e gambe. Buon segno, in questi casi. Dopo le prime cure sul posto, il piccolo è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, non essendo ancora stato riattivato il reparto di Pediatria all’ospedale di Guastalla.

Il bambino è stato sottoposto ad accertamenti vari e all’esame Tac, che non sembrano aver evidenziato traumi di particolare gravità. E’ stato comunque ricoverato in Pediatria, in attesa di valutazioni cliniche più approfondite. Ma non risulta in pericolo di vita.

Rilievi dei carabinieri della caserma di Reggiolo. La ridotta velocità della vettura ha inoltre limitato le conseguenze dell’incidente.

Antonio Lecci