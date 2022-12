Banca Centro Emilia premia 28 giovani eccellenti nello studio

Banca Centro Emilia consegna borse di studio a 28 giovani soci o figli di soci reggiani, studenti meritevoli nell’anno scolastico 20202021. "Siamo una banca che premia la meritocrazia e per questo siamo orgogliosi di consegnare un riconoscimento economico agli studenti meritevoli". Così il direttore generale di Banca Centro Emilia Giovanni Govoni, insieme al presidente Giuseppe Accorsi, ha commentato la consegna delle borse di studio a 28 ragazze e ragazzi reggiani, nell’ambito dell’annuale iniziativa “Premi allo Studio”, che si è tenuta a Reggio nel corso della cena degli auguri con i soci. Govoni ha quindi anticipato ai soci i dati della banca: "Gli indicatori di solidità, in crescita nel trimestre, hanno confermato la valutazione del rating a 4 stelle che AltroConsumo conferisce alla Banca e la semestrale al 30 giugno 2022 è stata chiusa con un utile di 8,8 milioni di euro, un risultato di cui andare molto fieri seppur da considerare al lordo delle svalutazioni". Gli studenti reggiani che hanno ricevuti i “premi allo studio” per l’anno scolastico 20202021 sono i seguenti. Diploma superiore: Elisa Bottazzi, Sara Gozzi, Beatrice Marconi, Simone Mascitti. Laurea triennale: Gabriele Bertani, Silvia Brighenti, Chiara Bonfrisco, Giuditta Faggioli, Arianna Ferrarini, Federico Ferri, Rebecca Fontanesi, Anna Giaroli, Sara Incerti, Federico Massaro, Christian Mazzacani, Elisa Vacondio. Laurea magistrale: Fabrizio Bertolini, Lorenzo Caprari, Guido Cassinadri, Letizia Cerlini, Andrea Domenichini, Fabio Ghidoni, Elisa Mammi, Filippo Monti, Carlo Alberto Rebottini, Stefano Seminara, Greta Toni, Margherita Vezzani.