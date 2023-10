Banca Generali ospita le opere di Valerio Adami

Fino al 18 ottobre la sede di via Pansa di Banca Generali ospita la produzione meno divulgativa del maestro bolognese Valerio Adami.

In mostra i suoi disegni scelti dall’istituto di credito che ha portato a Reggio Emilia un grande artista del Novecento.

La mostra – che sarà visibile fino al 18 ottobre in via Pansa 551 – intende affrontare la produzione meno divulgativa dell’artista emiliano, quella dei disegni appunto, non solo come strumenti preparatori ma come dispositivi di racconto ed elaborazione di una memoria individuale, oltre che collettiva.

"Disegnando le passioni salgono dalla carta attraverso la punta della materia alla nostra mano; così si viene al seguito della matita, così si diventa artisti, lontano da ogni confessione, per dar volto e fisionomia a chi non l’ha, con la conoscenza che vuol dire farlo bene o farlo male", scrive lo stesso Adami sul catalogo di una mostra. "Vorrei dire che il disegno è conoscenza che chiunque non esprime ma significa, che conosce gli effetti ma non le cause, e che di tutto questo è il fine".