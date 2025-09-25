Banca privata leasing. Ceduto l’83% delle quote

La famiglia Spallanzani ha ceduto l’83% di Banca Privata Leasing Spa, di Reggio Emilia, a Nextus Spa, del gruppo riconducibile ad Alberto Di Tanno, leader nel mercato della vendita di auto e ricambi. L’operazione verrà finalizzata entro il primo trimeste del 2026, dopo le necessarie autorizzazioni di Banca d’Italia e Bce. "La decisione di cedere la partecipazione di controllo nella banca –si legge in una nota – è orientataaa concentrare il proprio impegno nello sviluppo dell’attività industriale nel settore siderurgico".