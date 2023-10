Banca privata leasing, tasso speciale del 2,5% per i nuovi clienti

Banca Privata Leasing (BPL) fino a fine 2024 riconoscerà un tasso speciale del 2,5% su tutti i nuovi conti correnti aperti, entro il 15 dicembre prossimo, presso la filiale di San Maurizio. I nuovi correntisti avranno l’opportunità di ottenere un tasso di interesse del 2,5% sul saldo di conto corrente fino al 31 dicembre 2024 continuando ad avere a disposizione la propria liquidità e senza sottostare a condizioni o limitazioni. Zero canone e operazioni illimitate per l’intera durata della promozione. Presso la sede centrale, facilmente raggiungibile sia dalla città che dai comuni limitrofi, il personale altamente qualificato sarà a disposizione per fornire consulenza, assistenza e informazioni.

"Nel contesto attuale, nonostante l’inflazione stia erodendo i risparmi delle famiglie, sono in molti coloro che mantengono somme di denaro, anche significative, sui propri conti. Ma mentre i tassi hanno fatto salire notevolmente la rata dei mutui per i clienti, gli interessi attivi sui loro conti correnti sono spesso rimasti al palo, senza alcun aumento" ha affermato Luca Ascari, Responsabile Marketing di Banca Privata Leasing.