Bancarella dei libri alla Panizzi: in vendita i volumi dismessi

Per chi ama i libri si apre

un’opportunità irresistibile, a partire da domani, alla Biblioteca Panizzi. All’ingresso, infatti, sarà possibile trovare un nuovo servizio, ‘La bancarella dei libri’, che raccoglie i volumi dismessi dalle raccolte della biblioteca, rimessi in circolo a prezzi d’occasione.

Per tutti gli interessati sarà possibile scegliere tra un’ampia offerta di titoli di saggistica, libri per bambini e ragazzi e molto altro. Una bella possibilità per acquistare i regali di Natale e dare una seconda vita a questo materiale librario.

Lo sfoltimento librario è una funzione imprescindibile che concorre al buon funzionamento delle biblioteche.