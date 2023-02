Banche troppo lente a pagare "Le imprese meno robuste ora rischiano di scomparire"

Condivisibile la sostanza, sbagliato il metodo. Corrado Gigli, geometra, titolare di una delle aziende di costruzioni più solide della provincia, boccia il modo con cui il governo ha cancellato il Superbonus. Ma il problema principale resta sempre un altro: la lentezza con coi le banche liquidano i crediti fiscali alle imprese. Le aziende più grandi – dice – resisteranno e potranno sperare nelle commesse, soprattutto pubbliche, legate al Pnrr; le piccole, prive di liquidità, rischieranno di annegare nel mare della burocrazia.

Gigli, come valuta lo stop al Superbonus?

"Un grosso problema per chi, come noi, lavora in questo settore. Da un punto di vista generale, ritengo che abbia un senso: questi bonus non potevano durare in eterno. Ma non va bene questo modo improvviso. Andava programmato e discusso in modo diverso. Resta l’altro problema".

Quale?

"A mettere in difficoltà le impre se è la lentezza con cui le banche arrivano a pagare. Passa troppo tempo dal momento in cui finiamo i lavori al momento in cui incassiamo. Burocrazia infinita, crea crisi di liquidità".

Ci sono cantieri che rischiano di fermarsi?

"Certo, proprio per mancanza di liquidità. Le imprese hanno i crediti fiscali ma le banche non li liquidano. Per le aziende meno strutturate è un problema grosso".

Come andrà a finire?

"Per tutto il 2023 e parte del ’24 le imprese che hanno solidità finanziaria saranno impegnate nei lavori acquisti e approvati prima del 16 febbraio. Poi ci sarà un crollo del sistema edilizio. Le aziende più grandi potranno sperare di lavorare con le commesse pubbliche legate al Pnrr; i piccoli artigiani che non hanno la solidità finanziaria e la forza di districarsi nella burocrazia, si troveranno in gravi difficoltà".

a. fio.