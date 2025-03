Bancomat esploso: la filiale per ora resta chiusa

Per ora resta chiusa al pubblico la filiale di Luzzara della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in viale Filippini, per consentire a tecnici e operai di ripristinare le condizioni di sicurezza per l’attività agli sportelli, dopo i gravi danni provocati dall’esplosione della "banda del bancomat", in azione nella notte tra sabato e domenica in centro storico, per cercare di rubare i soldi della cassa continua.

Il colpo non è riuscito, con i ladri – almeno quattro persone con volto coperto e fuggite su un’auto di grossa cilindrata – che non sono riusciti a portare via il denaro, in quanto il forziere blindati ha retto allo scoppio. Non si esclude che sia stato usato un quantitativo di materiale esplosivo in quantità limitata rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Di fronte all’impossibilità di arrivare al forziere in tempi brevi, i ladri sono fuggiti, quando ormai erano trascorsi otto minuti dall’inizio del blitz, durato dall’1,25 fino all’1,33.

Ieri gli operai erano già al lavoro per far fronte ai danni strutturali. E all’ingresso un cartello che invita i clienti a recarsi agli uffici Bper di Guastalla o Suzzara per effettuare operazioni allo sportello. Proseguono le indagini dei carabinieri.

a.le.