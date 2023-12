"Bancomat sparito, giunta troppo distratta"

Il circolo Pd Ventasso, segretario Francesco Ferretti, accusa l’Amministrazione comunale di "mancanza di attenzione ai servizi fondamentali volti ai cittadini, nonostante una campagna elettorale impostata sulla promessa di rafforzamento degli stessi servizi". Ovviamente il Circolo Pd si riferisce agli ultimi due servizi, indispensabili per i cittadini e ‘cancellati’ dal territorio comunale Ventasso: in primis il bancomat del Banco Bpm di Ligonchio e quindi la Guardia medica di Busana. "Noi riteniamo che gli eventi degli ultimi giorni dimostrino ancora una volta la mancanza di attenzione di questa Amministrazione ai servizi fondamentali per i nostri territori – dice Ferretti –. La chiusura dell’unico bancomat del Banco Bpm di Ligonchio, è un evento grave, anche in considerazione del fatto che il sindaco Ferretti ha detto che non era a conoscenza di tale decisione. L’Amministrazione precedente, insieme ai cittadini di Ligonchio, aveva combattuto ed ottenuto, pur riconoscendo l’autonomia degli istituti di credito come soggetti privati, il mantenimento del servizio di bancomat. In seguito a ciò erano proseguiti rapporti per non far mancare quel minimo servizio".

Il sindaco Ferretti ha ripreso le trattative con il Banco Bpm per il ripristino del bancomat, offrendo l’opportunità di posizionamento all’interno della sede municipale di Ligonchio e facendosi carico delle spese di mantenimento del servizio. La proposta del Sindaco è al vaglio dall’attuale dirigenza del Bando Bpm. L’altra questione, sfuggita al sindaco di Ventasso, secondo il circolo Pd locale, riguarda la recente chiusura del punto di Guardia medica di Busana, oggetto di una delibera approvata in sede di Ctss anche con il voto favorevole dello stesso sindaco Ferretti.

"Sostenere che la decisione di chiudere una guardia medica non era oggetto di quella riunione, ma avrebbe dovuto essere dibattuta in una riunione successiva del Distretto - prosegue la nota Pd - non toglie il fatto grave di aver votato la chiusura di uno dei due punti presenti sul territorio tra Villa Minozzo e Ventasso. Qualunque chiusura non era altro che una scelta sbagliata per cui i sindaci avrebbero dovuto contestare tale provvedimento sin dall’inizio evitando la chiusure".

Settimo Baisi