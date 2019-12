Baiso (Reggio Emilia), 8 dicembre 2019 – E’ stato pagato con una banconota falsa da 50 euro. Così, un commerciante di ortofrutta di Baiso si è rivolto ai carabinieri del paese per sporgere denuncia e facendo avviare indagini che hanno portato a un disoccupato di 46 anni residente a Modena, poi riconosciuto in una identificazione fotografica dalla vittima della truffa.

L’indagato, infatti, si era recato nel negozio per acquistare dell’acqua e della frutta, pagando appunto con la banconota incriminata, ricevendo pure il resto in denaro “buono”. Con l’accusa di spendita di banconota falsificata i carabinieri di Baiso hanno denunciato il modenese, sequestrando la banconota rifilata al commerciante. L’episodio era accaduto a fine ottobre.

Le indagini hanno appurato che lo stesso truffatore aveva effettuato la stessa operazione in farmacia, ma della banconota falsa ci si era accorti solo in banca, dove i soldi erano stati versati insieme ad altro denaro. Le indagini si sono avvalse non solo della descrizione dell’individuo, ma anche della videosorveglianza pubblica che ha permesso di risalire alla targa dell’auto usata dal truffatore. Nella sua abitazione, sottoposta a perquisizione, non sono state trovate ulteriori banconote irregolari.