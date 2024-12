Banda Asioli a Correggio. A Campagnola fa festa il coro La Corbella

Numerosi gli eventi di teatro e di musica di stasera. Alle 21 alla chiesa parrocchiale di Campagnola si festeggiano i trent’anni di vita dl coro polifonico La Corbella con un concerto di brani natalizi diretto da Paola Tognetti, con la partecipazione di Martina Debbia (mezzosoprano), Milo Martani all’organo, Agatha Bocedi all’arpa, Michele Tincani al flauto, Frederic Tardy all’oboe, il gruppo strumentale "Formentelli Family" agli archi e alle chitarre Giuliano Morini, Enrico Platani e Francesco Romano.

Alle 21 concerto della banda Asioli diretta da Angelo Andreoli alla basilica di San Quirino a Correggio con brani natalizi e ingresso libero. Tre spettacoli (alle 17, alle 17,30 e 18) in piazza Unità d’Italia a Novellara con Christman Machine, una grande scatola magica abitata da attori, ballerini e artisti pronti a sorprendere il pubblico e trascinarlo in un mondo straordinario. E al teatro di Brescello stasera alle 21 è in scena "Facciamo a pezzi Shakespeare", un’immersione nel mondo shakespeariano, un omaggio al grande drammaturgo. Con Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati, produzione Teatranti Tra Tanti (Aq), direzione artistica di NoveTeatro.