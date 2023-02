Banda assalta il negozio ICorner

In quattro. Tutti incappucciati.

Hanno preso una spranga, un tubo di ferro bello spesso (gettato nella minuscola aiuola davanti al negozio, ancora lì, a terra, pure il mattino successivo) e si sono aperti un varco per entrare nel negozio da cui hanno trafugato prodotti di telefonia ed elettronica del valore di svariate migliaia di euro (anche se l’esatta quantificazione è in corso di definizione).

E’ quanto avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, al negozio di telefonia e computer ICorner, in via Emilia all’Angelo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la spaccata sarebbe avvenuta intorno alle 3.30 della mattina.

"Erano in quattro – racconta Giuseppe Esposito, uno dei titolari dell’esercizio commerciale -. E’ stata un’operazione decisamente molto ben congegnata ed organizzata. In mezz’ora hanno ‘fatto tutto’…".

"Molti dei nostri smartphone li avevamo tolti dalle vetrine presenti vicino alla porta che è stata forzata – prosegue -, però, è chiaro che la merce presente dietro al banco dove serviamo i clienti è stata in gran parte trafugata".

Il negozio, peraltro, è dotato di un servizio di videocamere, che sono ovviamente al vaglio degli inquirenti.

Tuttavia la speranza di ricavare qualcosa di decisivo per le indagini potrebbe risultare vana: "Si, abbiamo in dotazione un sistema di videosorveglianza – prosegue Giuseppe –. Hanno ripreso tutto".

Il problema? "Erano tutti incappucciati, non si riconoscono dettagli dei volti".

Insomma, quello che, al contrario delle fattezze dei malviventi, appare chiaro è che si è trattato di un lavoro da professionisti. O comunque di gente molto ben organizzata che sa il fatto suo. "La cosa che ci ha stupito molto è il fatto che questa parte della via Emilia è molto sorvegliata. Pattuglie di polizia e carabinieri passano a intervalli frequenti – Aggiunge il titolare del negozio –. Eppure… Ci consola, se così si può dire, che il colpo l’abbiano fatto di notte. L’avessero fatto di giorno, con i clienti dentro, sarebbe stato tutto diverso".

Peraltro, da quanto trapela, già nella notte precedente uno dei concessionari d’auto presenti sulla via Emilia in direzione Parma aveva già subito una visita con modalità simili a quelle adottate l’altra notte nel negozio di telefonia ed elettronica, che anche in precedenza era stato bersaglio di spaccate.

"Se è la prima volta che abbiamo subito una circostanza simile? – conclude il giovane -. Sotto la nostra gestione è la prima volta. Durante quella precedente, sappiamo che avevano sfondato la vetrina con un’auto.

Tanto è vero che oggi ci sono quelle specie di paratie davanti al negozio per evitare che accada di nuovo".

Ma oggi, per dei ladri ‘scafati’, è sufficiente una spranga di ferro per mettere a segno il colpo.

